BSK Ravens flattern in die zweite Football-Division

Die BSK Ravens spielen in der kommenden Saison in der zweiten Division. Die Football-Mannschaft, die sich aus Spielern aus dem Innergebirg zusammensetzt, steigt auf, weil in der ersten Division ein Team aufhört und somit Mannschaften nachrücken.

Die Football-Asse der BSK Ravens können auf die beste Saison ihrer noch jungen Vereinsgeschichte zurückblicken. In der Division drei musste man sich lediglich zwei Mal geschlagen geben. Beide Male ging man im Duell mit den Huskies aus Wels als Verlierer vom Platz - bitterer Beigeschmack war die klare 0:37-Niederlage im Saisonfinale.

Neue Herausforderungen

Das Positive aus der Saison überwog aber in den Köpfen der "Raben", die im Zuge einer bereits länger bestehenden Spielgemeinschaft mit den AFC Pinzgau Silverbacks aus Saalfelden den Football-Sport im Innergebirg beleben wollen. Und vor Kurzem haben die Athleten rund um den sportlichen Leiter Michael Stelzhammer einen weiteren Grund zur Freude. "In der Division eins hat eine Mannschaft aufgehört, darum rücken von unten einige Mannschaften in die oberen Ligen nach. Deshalb freuen wir uns, in der im Frühjahr beginnenden Saison in der Division zwei aufzulaufen", sagt Michael Stelzhammer: "Die neue Liga bringt natürlich zahlreiche Herausforderungen. Doch ich denke nicht, dass dieser Schritt für uns zu früh kommt, und wir wollen im neuen Umfeld mitspielen können."

Aufstieg bringt Veränderung

Dieser Schritt nach oben geht für die Ravens mit einer Umstrukturierung einher. "Wir erneuern gerade unser Coaching Team. Nach fünf Jahren mit Trainer Campbell Stevens hoffen wir nun auf neuen Wind und haben schon einige in unseren eigenen Reihen gefunden. Wir suchen sowohl bei den Spielern als auch im Organisationsteam rund um Obfrau Verena Engljähringer Verstärkung. Wer sich also mal im American Football versuchen will, kann jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. Und auch wer seine Talente eher abseits des Platzes sieht, aber dennoch interessiert ist, kann sich bei uns melden. Ganz egal ob Spieler, Fotograf oder im Organisatorischen. Wir freuen uns über jeden", erklärt Stelzhammer.