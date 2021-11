Buchinger feiert beeindruckendes Comeback

Am Samstag kämpft die 29-jährige Karateka bei der WM in Dubai um eine Bronzemedaille.

So stark wie lange nicht hat sich Alisa Buchinger (Shotokan Salzburg) am Dienstag bei der Karate-WM in Dubai präsentiert: Bei ihrem Comeback nach fünf Monaten Kampfpause ließ sich die 29-jährige Salzburgerin in der Kumite-Klasse bis 68 kg im Halbfinale nur von der amtierenden Weltmeisterin Irina Zaretska (AZE) stoppen. Buchinger führte sogar 2:1 - am Ende verlor die Weltmeisterin von 2016 mit 3:10. Zuvor hatte Buchinger nach vier Siegen den Sieg in ihrem Pool geholt und unter anderem die Nummer fünf der Welt, ihre Schweizer Erzrivalin Elena Quirici, mit 3:0 eliminiert. Nach der fast perfekten Rückkehr kämpft Salzburgs Sportlerin des Jahres 2016 und 2017 am Samstag im Hamdam Sports Complex von Dubai im kleinen Finale um die Bronzemedaille.

"Ich bin bereit für ein gutes Turnier, mache mir aber keinen Druck und träume im Hinterkopf von einer Medaille", hatte Buchinger gemeint.

Die Tennengauer Rettenbacher-Zwillinge konnten bei der WM nicht in die Entscheidung um Medaillen eingreifen: Robin verlor in der Klasse bis 84 kg im Achtelfinale 0:2 gegen Faraj Al-Nashri (KSA), Luca (bis 75 kg) schied am Ende gegen den Kolumbianer Luis Trivino aus.

Lora Ziller (+68 kg) aus Adnet hatte bereits in Runde eins gegen die Kroatin Lucija Lesjak verloren.

Zwei weitere Salzburger haben noch ihren Auftritt: Am Mittwoch greift Stefan Pokorny (Shotokan Salzburg) in die Qualifikation in der Klasse bis 67 kg ein, die Pinzgauerin Marina Vukovic kämpft ab Donnerstag mit im Teambewerb.