Buchinger: "Für mich war Silber der perfekte Abschluss"

Alisa Buchinger hat ihre Karriere beendet. Die Salzburger Karatekämpferin hat nach ihrer Karriere noch viel vor.

Eine beispiellose Erfolgsgeschichte ging am Donnerstagabend in der Walser Bachschmiede zu Ende. Prominenz aus Politik und Sport hatte sich dort versammelt, um Alisa Buchinger für ihre bei den World Games in Birmingham (USA) gewonnene Silbermedaille zu ehren. Die Salzburger Karatekämpferin nutzte die Gelegenheit, um ihr schon länger ins Auge gefasstes Karriereende zu erklären.

"Ich wollte unbedingt mit einem positiven Erlebnis aufhören, und das habe ich bei den World Games geschafft. Die Silbermedaille war für mich der perfekte Abschluss, ...