Bürmoos kommt in Bramberg nicht mit blauem Auge davon

Bürmoos hat am Sonntag keine Punkte, aber so manches Andenken aus Bramberg mitgenommen. Nachdem sich die Flachgauer bereits um 6.30 Uhr in den Oberpinzgau aufgemacht hatten, unterlagen sie am Spielfeld verdient mit 2:3. Auf der Heimreise wurde ein einstündiger Zwischenstopp im Krankenhaus Mittersill eingelegt. Denn Markus Stadler musste unter einem Auge genäht werden. "Und einige andere Spieler haben sich auch verletzt", sagte Bürmoos-Trainer Josef Bauer.

Seine Mannschaft hatte in der Anfangsphase zwei Mal ausgeglichen. Nachdem Taner Yildirim die spielerisch überlegenen Hausherren kurz nach dem Seitenwechsel erneut in Führung geschossen hatte, konnte Bürmoos aber nicht mehr zusetzen. "Wir machen zu viele individuelle Fehler. Das können wir auch nicht trainieren", sagte Bauer nach der dritten Niederlage in Serie. "Mit jeder wird die Verunsicherung bei den Spielern natürlich größer."

Nach zehn Punkten aus vier Frühjahrsspielen voll auf Kurs ist Bramberg. "Das ist top. Es hätte bisher nicht besser laufen können", sagt Chefcoach Johannes Schützinger. Seine Elf gab nach Umstellungen zur Pause klar den Ton an und war bei winterlichen Bedingungen dem vierten Treffer näher als Bürmoos dem Ausgleich. "Wir haben den Sack nicht zugemacht, aber auch nichts zugelassen", betont der Trainer des Tabellenfünften, der bei fünf Punkten Rückstand auf den zweiten Aufstiegsplatz noch nach oben schielt. "Wir wollen möglichst lange vorn mitspielen, gehören aber jedenfalls in die Top 5."