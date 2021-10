Bürmoos pirscht sich an die Spitzenteams heran

Die früh abgeschriebenen Flachgauer überraschen sich selbst, wollen nach neun Spielen ohne Niederlage aber am Boden bleiben.

Ein schwieriger Herbst in der Salzburger Liga drohe, sagte Bürmoos-Obmann Robert Eckschlager nach zwei Auftaktniederlagen - und wurde von seiner Mannschaft eines Besseren belehrt. Obwohl Trainer Josef Bauer wegen vieler Ausfälle Woche für Woche zum Improvisieren gezwungen ist, wurde kein weiteres Spiel verloren. Mit einem hart erkämpften 3:2-Erfolg in Siezenheim - der dritte Sieg in den vergangenen vier Partien - verbesserte sich Bürmoos am Samstag auf den fünften Tabellenplatz. "Für mich nebensächlich, die Entwicklung der jungen Spieler zählt. Und die ...