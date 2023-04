Bürmoos verliert in Thalgau Spitzenspiel und Topspieler

Thalgau baute mit 3:0-Heimsieg die Tabellenführung in der Salzburger Liga aus. Puch verlor zu Hause mit 0:1 gegen Siezenheim.

Bürmoos hat am Samstag die Chance verpasst, mit einem Sieg in Thalgau an die Spitze der Salzburger Liga zu stürmen. Die Truppe von Coach Daniel Buhacek musste sich im Topspiel der Liga mit 0:3 (0:1) geschlagen geben und dabei auch zwei frühe verletzungsbedingte Ausfälle verkraften.

Switil und Höller mussten raus

"Wir haben den Anfang ein wenig verschlafen", erzählt Coach Buhacek. So ging Bürmoos nach einem verlorenen Kopfball-Duell, das Stjepan Jagic frei zum Abschluss kommen ließ, in Führung (19.). Nach einer halben Stunde musste erst Kapitän Michael Switil nach einem Sprint mit muskulären Problemen aufgeben, nur wenige Minuten später ereilte Josef Höller das selbe Schicksal. Doch trotz der beiden Ausfälle drängten die Gäste vor der Pause auf den Ausgleich. Urginovic, Suljic und Koplent vergaben die besten Chancen. "Da hätten wir uns den einen odere anderen Treffer sicher verdient gehabt", meint Buhacek.

Sedlinger erzielte Premientreffer

In die zweite Hälfte nahm Bürmoos zwar den Schwung mit, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Das bestrafte Thalgau prompt mit dem 2:0. Dzejlan Halilovic stand nach einer Parade von Bürmoos-Keeper Matthew O'Connor goldrichtig (54.). "Danach war bei uns die Luft irgendwie draußen", sagt Buhacek, der in den Schlussminuten noch den Premierentreff von Thalgaus 17-jährigem Youngster Jakob Sedlinger (83.) mitansehen musste.

"Thalgau war sehr kaltschäuzig"

"Ich kann meiner Mannschaft eigentlich nichts vorwerfen, und die beiden frühen Ausfälle können auch keine Ausrede sein", erklärt der Coach. "Wir haben versucht zu spielen, Thalgau hat eher wie eine Auswärtsmannschaft agiert und viel mit langen Bällen gearbeitet. Vor dem Tor waren sie aber einfach sehr kaltschnäuzig und effizient." Thalgau-Coach Christoph Gruber war mit der Leistung seines Team natürlich zufrieden. "Wir haben das sehr gut gemacht und vor allem nach der Pause eigentlich nichts mehr zugelassen. Und allgemein war das Niveau auf dem Platz eines Spitzenspiels sicher würdig."

Goldtor in der Nachspielzeit

Erst in der Nachspielzeit wurde das Match von Siezenheim in Puch entschieden. Nach 93 torlosen erzielte Lorenzo Munaro nach Kopfballverlängerung von Moritz Waldmann das Goldtor für die Gäste.