Bundesligaauftakt brachte bitteren Fehlstart für Anif und Traumstart für den STC

Flachgauer Erstligist verlor beim Wiener AC mit 4:5, Stadtverein legte eine Klasse tiefer mit Heimsieg über Eisenstadt los.

Mit einem Sieg und einer Niederlage endete am Samstag der Bundesligaauftakt für Salzburgs Tennisclubs. In der obersten Spielklasse musste sich Anif in Wien mit 4:5 geschlagen geben. In der 2. Bundesliga feierte der STC einen letztlich souveränen 6:3-Heimerfolg über Eisenstadt.

Vorentscheidung fiel im Legionärsduell

Nur knapp verpasste Anif zum Start der 1. Bundesliga einen Sieg. Die Salzburger lagen beim Wiener Athletiksport Club nach den Doppelpartien mit 1:2 zurück. Die Vorentscheidung fiel dann im Einserduell der Legionäre. Zwar konnte der für Anif spielende Argentinier Facundo Bagnis einen 0:1-Satzrückstand wettmachen, im Entscheidungssatz setzte sich dann aber sein russischer Gegner Bogdan Bobrov hauchdünn mit 11:9 durch und stellte auf 3:1 für die Wiener. Mannschaftsführer Bernd Kößler und die Italiener Alessandro Giannessi und Alex Barrena brachten Anif mit Zweisatzsiegen auf 4:4 heran (Jakob Aichhorn war in seinem Match chancenlos und machte nur ein Game). Damit hätte Stefano Reitano Anif noch den Sieg bescheren können, doch Lenny Hampel spielte gegen den Italiener groß auf und fixierte mit 7:5, 6:2 den Sieg für den Wiener AC.

STC-Spieler mit stärkeren Nerven

Der STC machte in der 2. Bundesliga den ersten Schritt in Richtung des anvisierten Aufstiegs. Beim 6:3-Sieg über Eisenstadt wurden allerdings gleich drei Partien erst im Match-Tie-Break entschieden. Der deutsche Legionär Jakob Schnaitter (gegen Mario Haider-Maurer) und Daniel Geib (gegen Alexander Wagner) hatten im dritten Satz die stärkeren Nerven, nur Nicolas Reissig (gegen Piet Luis Pinter) zog den Kürzeren. Der frisch aus den USA eingereiste Collegespieler Benedikt Emesz und Legionär Patrick Nystroem sorgten für die weiteren Einzelsiege. In den Doppeln hatten die Salzburger zum Auftakt mit 2:1 ebenfalls knapp die Oberhand behalten.