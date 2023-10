ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sitzt am Flughafen in Baku fest - Chaos vor dem wichtigen EM-Quali-Spiel

Das wichtige Auswärtsspiel in Aserbaidschan hat für das österreichische Fußball-Nationalteam alles andere als gut begonnen. Wegen Problemen mit dem Visum wurde Teamchef Ralf Rangnick und seinem Co-Trainer Peter Perchtold die Einreise verweigert.

"Es gibt Probleme mit dem Visum. Wir arbeiten daran und sind zuversichtlich, dass der Teamchef bald einreisen darf", gab ÖFB-Pressesprecher Thomas Trukesitz auf SN-Nachfrage am Sonntagabend bekannt. Während die Mannschaft, die VIP-Fans und Medien ohne Probleme in Aserbaidschan einreisen konnten, hängt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick mit seinem Assistenten Peter Perchtold zur Stunde noch am Flughafen in Baku fest. Auch zwei Stunden nach der Ankunft (24 Uhr Ortszeit, 22 Uhr MESZ) durfte der 65-jährige Deutsche noch nicht einreisen. Die Ursache für die Unstimmigkeiten mit den aserischen Behörden sind nicht bekannt. Dank ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer setzt sich auch der aserische Verband für Rangnick ein und hilft bei der Lösung des Problems.

Wichtiges Spiel für Österreich

Österreich bestreitet am Montag (18 Uhr MESZ/live ORF 1) in Baku ihr vorletztes Spiel der EM-Qualifikation. Mit einem Sieg wären Konrad Laimer und Co. für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifiziert.