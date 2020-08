Charakterspieler Friedl ließ Siezenheim Lehrgeld zahlen

Unglücklicher hätte Siezenheims erstes Salzburger-Liga-Spiel der Vereinsgeschichte nicht enden können. Bis zur Nachspielzeit hatte der Aufsteiger Neumarkt am Samstag erfolgreich vom eigenen Tor ferngehalten und durch Lorenzo Munaros Treffer in der 26. Minute geführt. Doch dann kosteten zwei Fouls die ersten Punkte. Neumarkts Raimund Friedl verwandelte zwei Strafstöße binnen vier Minuten zum 2:1-Auswärtserfolg.

"Sehr bitter. Wir haben unseren Plan bis zur 90. Minute sensationell umgesetzt, am Schluss aber Lehrgeld bezahlt. Solche dummen Fouls können, sollten aber nicht passieren", sagte Siezenheims Trainer Peter Urbanek nach dem Duell gegen seinen Ex-Verein. "Zumindest haben wir gesehen, dass wir zu Hause mithalten können." Bitter: Bastian Angerer hat sich nach wenigen Spielminuten die Achillessehne gerissen.

Mit dem Auftakt zufrieden ist Neumarkt-Trainer Tomislav Jonjic: "Es war nicht so einfach, aber der Sieg ist am Ende verdient. In der zweiten Halbzeit hat Siezenheim nur mehr verteidigt. Wir haben die Ruhe bewahrt." Nicht nur wegen seiner beiden Treffer ragte Spielgestalter Friedl heraus. "Er ist der Chef am Platz und zieht alle anderen mit", lobt Jonjic seinen "Charakterspieler". Respekt zollt auch Urbanek: "Er ist ein Typ, der für eine Mannschaft Gold wert ist und dem Spiel den Stempel aufdrückt. So einen Spieler braucht man einfach."

