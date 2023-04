Cheftrainer auf Raten: Adnet setzt auf Gerhard Perlak

Der Ex-Halleiner Gerhard Perlak soll nach dem Wochenende schrittweise zum Cheftrainer aufsteigen. Vorerst leiten weiter Fatih Yüksel und Andreas Essl die Geschicke.

Gerhard Perlak, gleichnamiger Sohn der Austria-Legende, steht künftig in Adnet an der Seitenlinie.

Im Abstiegskampf mobilisieren die Salzburg-Ligisten nun alle Kräfte. Während Bramberg einen Trainerwechsel vollzog und statt Stoyan Uzunov den Kärntner Harald Panzl ins Boot holte und Eugendorf Abwehrchef Simon Ernemann reaktivierte , klärte Adnet seine Trainerfrage. Nach Thomas Heissls Abgang feierten die Interimstrainer Fatih Yüksel und Andreas Essl mit dem 3:2-Sieg gegen Neumarkt am Mittwoch einen perfekten Einstand. Zuvor hatte Gerhard Perlak als ihr neuer Kollege im Trainerteam zugesagt.

Gerhard Perlak steigt in Adnet schrittweise als Cheftrainer ein

Perlak, der unweit vom Adneter Sportplatz mit Union Hallein einst große Erfolge gefeiert hatte und zuletzt bei Grünau 1b tätig war, steigt nach dem Wochenende schrittweise ein und soll über den Sommer hinaus der Chefcoach sein. Yüksel und Essl werden nicht nur am Sonntag in Thalgau, sondern auch danach in den ersten Tagen und Wochen vorerst die Geschicke leiten. "Es wird ein fließender Übergang, da Gerhard die Mannschaft noch nicht so gut kennt", sagt Adnet-Funktionär Gottfried Putz.