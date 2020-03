Christian Haas: "Spieler dürfen die Clubs nicht umbringen"

Christian Haas spricht im SN-Interview über seinen Verein Grödig und sein Unternehmen.

Seit vielen Jahren ist Christian Haas eine der schillerndsten Figuren im Salzburger Fußball. Die Coronakrise macht aber auch vor dem 42-Jährigen nicht halt. Der Schrotthändler muss in seinem Unternehmen auf Kurzarbeit umstellen und den Regionalligisten Grödig durch die schwere Zeit navigieren.



Als Unternehmer und Grödig-Manager sind Sie doppelt von der Coronakrise betroffen. Wie geht es Ihnen? Christian Haas: Den Umständen entsprechend gut. In der Firma haben wir derzeit noch etwas zu tun, auch wenn es immer weniger wird. Für mich ist die Coronakrise nicht überraschend gekommen. Ich habe schon vor einigen Wochen gesagt, dass eine Lawine auf uns zukommen wird. Damals wurde ich noch für dumm erklärt. Leider hatte ich recht und der derzeitige Zustand ist erst der Anfang. Es kommt eine große Krise auf uns zu.



Haben Sie überhaupt noch Zeit und Muße, an den Verein zu denken? Natürlich. Wir haben insgesamt 30 Spieler und Trainer, die Geld vom Club bekommen. Ich wünsche mir Informationen vom Fußballverband oder dem Dachverband, wie es rechtlich aussieht. Meiner Meinung nach erbringen Spieler und Trainer derzeit keine Leistung und deswegen muss man die Aufwandsentschädigung nicht auszahlen.



Glauben Sie, dass im Frühjahr nochmals Fußball gespielt wird? Nein. Ich hoffe, dass wir termingerecht mit der neuen Saison anfangen können.



Wie sollte die Saison bei einem Abbruch gewertet werden? Zu diesem Thema habe ich eine gute Meinung gelesen. Im Skispringen wird auch nach einem Durchgang gewertet, wenn kein zweiter mehr möglich ist. Das ist kein schlechter Ansatz.



In vielen Profiligen wird überlegt, die Saison mit Geisterspielen zu beenden. Ist das auch für die Amateurligen vorstellbar? Nein. Grundsätzlich sollte der Fußball zurzeit nicht unsere größte Sorge sein. Wichtig ist, dass nicht zu viele Firmen pleitegehen und dadurch viele Menschen ihre Arbeit verlieren. Ich hoffe, dass viele Unternehmer die Nerven bewahren und in schweren Zeiten das Angebot der Kurzarbeit nutzen.



Durch die Coronakrise verlieren viele Unterhausvereine wichtige Einnahmen und bangen um die Existenz. Muss man sich auch um Grödig Sorgen machen? Nein. Der Verein hat sehr gute und treue Partner und Sponsoren. Überhaupt halten sich die Ausgaben derzeit in Grenzen. Solange nicht gespielt wird, werden unsere Spieler auch kein Geld bekommen. Ich appelliere auch an die Vernunft der Spieler, sie dürfen die Clubs nicht umbringen.



Wird die Krise auch Auswirkungen auf den Amateurfußball haben? Auf alle Fälle. Viele Firmen kämpfen um das Überleben und werden kein Geld für die Vereine überhaben. Die Sponsorensuche wird schwierig werden. Und hoffentlich wird den Spielern dann wieder weniger bezahlt.



Auch viele Profivereine haben durch die verringerten Einnahmen Geldprobleme. Sind Sie in dieser Phase froh, mit Grödig nicht mehr in der Bundesliga zu sein? Sicher. Da hätte ich jetzt große Sorgen. Die Clubs in der ersten und zweiten Liga trifft es besonders hart. Da geht es um ganz andere Summen. Hier reden wir von teilweise weit über 100.000 Euro, wenn ein Sponsor ausfällt. Ich verstehe deshalb auch, dass viele Vereine ihre Spieler in Kurzarbeit schicken. Ohne Kostenreduzierung würden einige Proficlubs die Coronakrise nicht überleben.



Teilweise werden die Vereine kritisiert, dass sie bereits nach wenigen Wochen ohne Einnahmen Probleme haben. Müsste im Profibereich weitblickender geplant werden? Ganz ehrlich: Ich sehe die Vereine wie eine Firma. Die Großen haben Reserven für drei, vier Monate. Aber es gibt auch genügend Betriebe, die sich kein Geld auf die Seite legen können. So ist es im Fußball auch. In Deutschland kommen auch nur fünf, sechs Clubs ohne Mühe durch.

Haben Sie in Ihrem Unternehmen schon auf Kurzarbeit umgestellt? Ja. Eigentlich wollten wir es mit Urlauben rüberbringen, aber es ist ein zu hohes Risiko. Wenn es das aktuelle Modell in zwei, drei Monaten vielleicht nicht mehr gibt, dann schaue ich durch die Finger und muss einige Mitarbeiter entlassen. Das will ich unbedingt vermeiden.



Wie geht es einem Fußballverrückten wie Ihnen derzeit ohne Fußball? Ich habe derzeit andere Sorgen, der Fußball ist nebensächlich. Wenn ich in der Früh ins Auto einsteige und teilweise ganz allein auf der Straße bin, dann habe ich manchmal Tränen in den Augen. Ich frage mich, was in dieser Welt gerade passiert.