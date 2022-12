Haas will mit SV Grödig wieder angreifen

Kehrtwende beim Ex-Bundesligisten: Grödig-Macher Christian Haas will seinen Verein in der nächsten Saison doch im Spitzenfeld sehen.

Vor Kurzem hatte Grödig-Macher Christian Haas in einem SN-Interview noch angekündigt, das Budget nach dem Abstieg aus der Regionalliga Salzburg drastisch zu kürzen. Mit nur sechs Punkten überwintert der Ex-Bundesligist abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz und wird in der kommenden Saison fix in der Salzburger Liga spielen. In den vergangenen Wochen hat beim erfolgreichen Salzburger Unternehmer, der der wichtigste Geldgeber des Vereins ist, aber ein Umdenken stattgefunden. "Das Budget wird ungefähr gleich bleiben, es wird also nicht gekürzt. Wir haben ...