Christian Ziege: "Wegen Corona wird es auch im Amateurfußball zu Absagen kommen"

Startrainer Christian Ziege will Saalfelden in die 2. Liga führen und hält die Pläne der US-Investoren mit der Champions League für nicht unrealistisch.

In der vergangenen Herbstsaison hat sich Saalfelden hinter dem SAK souverän Platz zwei in der Regionalliga Salzburg gesichert. Die überregionale Westliga wurde wegen der Coronapandemie abgesagt. In der Spielzeit 2020/21 wollen die Pinzgauer den großen Coup schaffen und den Sprung in die 2. Liga fixieren. Saalfelden-Trainer Christian Ziege (48) spricht wenige Tage vor dem Saisonstart im SN-Interview über die Favoritenrolle, das Coronavirus und die Champions-League-Träume der US-Investoren.

Wer sichert sich in der Regionalliga Salzburg Platz eins? Christian Ziege: Ehrlich gesagt: Keine Ahnung. Es werden alle Teams gut vorbereitet in die Saison starten und von Beginn an ihr Bestes geben.

Sehen Sie Ihre Mannschaft nicht klar in der Favoritenrolle? Ich weiß, dass alle anderen Vereine uns diese Rolle zuschieben. Aber das zählt für mich nicht, es zählen nur Siege. Die Gegner werden gegen uns top motiviert auftreten und jedes Spiel wird für unsere Mannschaft eine große Herausforderung. Unser Ziel ist, in der Regionalliga Salzburg unter die ersten zwei zu kommen und uns damit ein Ticket für die Westliga zu sichern.



Sie haben mit Pablo Ruiz und Andrew Brody zwei herausragende Spieler verloren. Ist Saalfelden schwächer als vor einem Jahr? Schwer zu sagen. Natürlich waren Ruiz und Brody sehr gute Spieler, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich schwächer geworden sind. Fußball ist ein Mannschaftssport mit elf Leuten, wo andere Spieler in die Bresche springen und Abgänge kompensieren können und auch werden.

Ist Saalfelden dieses Mal nicht nur sportlich, sondern auch infrastrukturell bereit für den Aufstieg in die 2. Liga? Bevor wir uns darüber Gedanken machen können, gilt es zuerst, uns im Herbst ein Ticket für die überregionale Westliga zu sichern. Und vor dieser Aufgabe habe ich großen Respekt. In einer Saison kann sehr viel passieren. Ich bin mir sicher, dass die Saison 2020/21 kein Selbstläufer wird. Deswegen sage ich auch ganz klar: Bevor wir an die 2. Liga denken können, müssen wir unsere Hausaufgaben machen.

Derzeit stehen noch einige Spieler mit Pinzgauer Wurzeln im Kader. Wem würden Sie den Sprung in die 2. Liga zutrauen? Dornbirn hat als Aufsteiger seinen Kader auch nicht groß verändert und trotzdem eine gute Rolle in der 2. Liga gespielt. Natürlich wird sich der Kader punktuell ändern, aber es hat jeder Spieler ein Jahr lang die Chance, sich zu entwickeln und zu präsentieren.



Wegen der Coronapandemie musste das Fußball-Unterhaus neun Monate pausieren. Haben Sie Angst, dass auch die neue Saison gefährdet ist? Es wird in nächster Zeit sicher auch Fälle im Amateurfußball geben und dadurch werden auch Spielabsagen auf uns zukommen. Wir müssen uns darauf einstellen. Ob wieder die ganze Saison gefährdet ist, kann ich derzeit nicht beurteilen.



Gibt es in Saalfelden besondere Maßnahmen, um Erkrankungen in der Mannschaft zu verhindern? Wir fordern die Spieler immer wieder auf, sich an die alltäglichen Regeln zu halten und unnötige Risiken zu vermeiden. Es gibt ja nicht nur Corona, sondern auch andere ansteckende Krankheiten. Wenn sich Spieler krank fühlen, dann werden sie von uns angehalten, sofort einen Arzt aufzusuchen.



Die amerikanischen Investoren haben vor einigen Wochen mit dem ambitionierten Ziel, Saalfelden in die Champions League zu führen, aufhorchen lassen. Ist dieser Traum für Sie realistisch? Ich finde Menschen mit Ambitionen sehr positiv. Ich hatte mit 14 Jahren das Ziel, deutscher Nationalspieler zu werden und den Sprung nach Italien zu schaffen. Hätte ich das in jungen Jahren in der Öffentlichkeit gesagt, dann wäre ich wohl auch als Träumer abgestempelt worden. Ich habe meine Ziele aber immer verfolgt und letztendlich erreicht. Ich finde es gut, wenn man sich hohe Ziele steckt. Es gibt in Österreich sehr gute Beispiele: Grödig, Hartberg und der WAC haben als kleine Vereine auch sehr viel erreicht.