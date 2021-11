Christopher Neumayers Ziel ist klar: "Ticket für den Weltcup"

Der Radstädter führt nach guter Vorbereitung und topfit die Salzburger Abordnung im Ski-Europacup an. Dort will man sich für höhere Aufgaben empfehlen.

Während die Überseerennen im Skiweltcup am vergangenen Wochenende sowohl bei den Damen als auch bei den Herren ohne Salzburger Beteiligung über die Bühne gegangen sind, startet ein Trio mit umso ambitionierteren Zielen in den Europacup. Allen voran Christopher Neumayer. Der Radstädter will gleich bei den zwei Super G am Montag und Dienstag in Zinal der Konkurrenz "zeigen, wo der Hammer hängt" - und sich so für höhere Aufgaben empfehlen.

Neumayer war zuletzt mit der rot-weiß-roten Weltcupmannschaft auf Trainingslager ...