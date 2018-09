Climb the Goas - Salzburger Langläufer stürmten den Gaisberg

In hervorragender Frühform haben sich Salzburgs Spitzenlangläufer am Samstag bei der 8. Auflage von "Climb the Goas" präsentiert. Teresa Stadlober und Bernhard Tritscher gewannen das Skiroller-Rennen auf den Gaisberg in souveräner Manier.

SN/climb the goas Teresa Stadlober gewann mit Streckenrekord.