Co-Trainer entfacht einen Rosenkrieg zwischen zwei Regionalligisten

Weil Grünaus Assistent Emre Ispiroglu trotz Sperre in St. Johann coachte, legen die Pongauer einen Einspruch gegen die Spielwertung ein.

Die Freude bei Grünau war am Montag groß: Nach vier Niederlagen in Serie gewannen die Walser in der Regionalliga Salzburg beim regierenden Landesmeister St. Johann überraschend mit 2:1. Ein Lapsus abseits des Platzes könnte die Walser im Nachhinein aber noch schmerzen. Co-Trainer Emre Ispiroglu, der wenige Tage zuvor beim Heimspiel gegen Kuchl die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, war gegen St. Johann gesperrt und hätte laut Verbandsregeln nicht am Spielgeschehen teilnehmen dürfen. Was er laut St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser aber ...