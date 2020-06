Der Salzburger Fußballverband entscheidet am Mittwoch, welches Format er sich in Zukunft in der dritten Liga vorstellen kann. Danach geht es in Verhandlungen mit Tirol und Vorarlberg.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. In welchem Ligaformat duellieren sich in der Saison 2021/22 die Blau-Gelben vom SAK und die Austria?