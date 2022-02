Comeback! Sara Marita Kramer kann sich mit der "Alpenkrone" trösten

Die 20-jährige Salzburger Skispringerin kehrt nach den verpassten Olympischen Spielen beim Heimweltcup in Hinzenbach auf die Schanze zurück.

"Grausige Tage und schlaflose Nächte" hat Sara Marita Kramer hinter sich. Ihre Coronainfektion kurz vor Olympiabeginn in Peking hat die Überfliegerin aus Maria Alm brutal vom Himmel geholt. Am kommenden Wochenende kehrt Kramer zurück auf die Wettkampfbühne. Beim Heimspringen in Hinzenbach gibt es für die Führende im Gesamtweltcup gleich mehrere Siegchancen: Neben zwei Einzelbewerben wird bei der neunten Weltcupauflage im Eferdinger Becken erstmals auch ein Teambewerb ausgetragen. Dazu wird am Ende des Wochenendes zum ersten Mal die "Österreichische Alpenkrone" vergeben, ...