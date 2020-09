Corona hält Fußball-Unterhaus in Atem: Covid-19-Fall beim SAK

Das Coronacluster in der Red-Bull-Akademie zieht immer weitere Kreise. Am Montagvormittag gab der Regionalligist SAK bekannt, dass am Wochenende ein Spieler der Kampfmannschaft positiv auf Covid-19 getestet wurde. Fast die komplette Kampfmannschaft befindet sich in Quarantäne.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Der SAK (Trainerteam Andreas Fötschl/l. und Roman Wallner) muss wegen eines Coronafalls in der Mannschaft bis Sonntag pausieren.