Corona-Regeln: Was jetzt im Stadion gilt

Stadionbesuche beim Fußball oder Eishockey sind nur mehr unter Einhaltung von 2G möglich. Was bedeutet das für ungeimpfte Dauerkartenbesitzer?

Das Coronavirus hat die Welt komplizierter gemacht, selbst dann, wenn es nur um einen schlichten Stadionbesuch geht. Wer also künftig in der Red-Bull-Arena Fußball oder im Salzburger Volksgarten Eishockey live erleben möchte, der benötigt einen 2G-Nachweis, muss also entweder geimpft oder genesen sein. Darüber hinaus ist das Tragen einer FFP2-Maske laut der Landesregierung Salzburg den ganzen Aufenthalt über verpflichtend und die Konsumation von Speisen und Getränken nur am Sitzplatz zulässig. Dies gelte ebenso in den Business-Bereichen, sprich VIP-Club und Skyboxen, erläutert Fußballmeister Red Bull Salzburg.

Weitaus komplizierter war für die Bullen, das Problem mit den (ungeimpften oder nicht genesenen) Dauerkartenbesitzern zu lösen. 10.000 solcher Abos wurden diese Saison verkauft und es liegt der Schluss nahe, dass nicht alle von ihnen die 2G-Regel einhalten können. Für diese Gruppe gilt laut Red Bull Salzburg: Die Dauerkarte wird nicht zurückgenommen, jedoch hat der Verein einen Ticket-Zweitmarkt auf der Website www.redbullsalzburg.at ins Leben gerufen. Hier haben Dauerkartenbesitzer, die etwa am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen die Admira oder am 8. Dezember im Champions-League-Hit gegen den FC Sevilla aufgrund der bundesweiten Coronavorschriften nicht ins Stadion kommen können, die Möglichkeit, ihre Tickets weiterzuverkaufen. Solange Zweitmarkt-Tickets verfügbar sind, will der Club auf einen weiteren Verkauf von Tageskarten verzichten. Zweitmarkt-Tickets werden auch vor dem Stadion an den Kassen verfügbar sein. Der Geldbetrag wird anteilig (je nachdem, ob es sich um eine Saisonkarte oder ein Champions-League-Dreierabo handelt) berechnet und an die Besitzer überwiesen. Diese Regelung gilt vorerst so lange, wie 2G im Stadion gilt. Für die Frühjahrssaison erhoffen sich die Fußball-Bullen eine Rückkehr zur Normalität - mit allen Fans.

Ähnlich ist die Regelung beim Eishockey: Die Dauerkartenbesitzer, die 2G nicht erfüllen, können künftig ihr Ticket auf dem Zweitmarkt anbieten. Die Abwicklung übernimmt der Verein, die Tickets werden danach günstiger angeboten, um einen Vorteil für den Käufer darzustellen. Ein Ticket stellt den Gegenwert eines Sechsundzwanzigstels der Dauerkarte dar. Größter Unterschied zum Fußball: Ab dem nächsten Heimspiel (Sonntag gegen Graz) gibt es keine Stehplätze mehr. Dauerkarteninhaber für Stehplätze mussten für den Fall bereits vor der Saison einen Ersatzsitzplatz wählen, der ihnen nun zugewiesen wird.