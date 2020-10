Corona: Salzburger Amateurfußball droht lange Pause

Wird das Veranstaltungs- mit einem Trainingsverbot erweitert, kann dies schon das Ende der Herbstsaison im Salzburger Amateurfußball bedeuten. Wie werden Auf- und Absteiger ermittelt?

Die verschärften Coronamaßnahmen könnten große Auswirkungen auf den Salzburger Amateurfußball haben. Das von der Landesregierung verhängte Veranstaltungsverbot ab Samstag bis vorerst 1. November resultiert zwar nicht automatisch in der Einstellung des Spielbetriebs. Jedoch könnte in der Verordnung, die am Freitag veröffentlicht wird, auch ein Trainingsverbot enthalten sein.

"Wir haben einen Wink in diese Richtung bekommen. In diesem Fall würde es keinen Sinn ergeben, die Meisterschaft ohne Trainingsmöglichkeiten fortzusetzen", befürchtet Peter Haas, Geschäftsführer des Salzburger Fußballverbands (SFV), dass Amateurteams ...