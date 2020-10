Corona-Verdachtsfälle: Kuchl muss Regionalliga-Spiel gegen den SAK absagen

Das für Dienstagabend geplante Nachtragsspiel entfällt erneut, weil mehrere Kicker der Tennengauer mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person Kontakt hatten.

Am Dienstag sind nach dem Verbot von Sportveranstaltungen im Tennengau laufend Spielabsagen beim Fußballverband eingetrudelt. Zudem wurde am frühen Nachmittag auch das für Dienstagabend geplante Regionalliga-Nachtragsspiel zwischen Kuchl und dem SAK abgesagt. Wie bei der ersten Absage des Duells im Zusammenhang mit dem Corona-Cluster in der Red-Bull-Akademie Mitte September gaben neuerlich Verdachtsfälle den Ausschlag. Zumindest ein Kicker der Kuchler war in Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person.

Kuchl und SAK müssen Duell erneut verschieben

"Wir wollen jetzt kein Risiko eingehen und das Virus eventuell weitertragen. Daher haben wir das Spiel sofort abgesagt", erklärt Kuchls Sportlicher Leiter Christian Seidl. Dem Spitzenreiter der Regionalliga Salzburg macht zudem das von Dienstag bis 26. Oktober geltende Fußballverbot im Tennengau zu schaffen. Die Pläne, in den nächsten Tagen in einem anderen Bezirk zu trainieren, etwa bei Ligakonkurrent Austria Salzburg, müssen vorerst auf Eis gelegt werden. Denn nun ist zuerst die Bezirkshauptmannschaft am Zug. "Wir müssen warten, wie es weitergeht", sagt Seidl.