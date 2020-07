Um Spieler und Fans während der Spiele vor einer Coronainfektion zu schützen, haben viele Vereine im Salzburger Fußball-Unterhaus bereits Sicherheitskonzepte ausgearbeitet.

In eineinhalb Wochen starten in Salzburg die ersten Amateurligen in die Saison 2020/21. Ab 1. August sind unter Einhaltung der Abstandsregel (ein Meter) bei Freiluftveranstaltungen wieder 750 Zuschauer erlaubt, mit einer behördlichen Genehmigung sogar 1250. Die Vorgaben und Empfehlungen der ...