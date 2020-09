Coronafälle bei Red Bull legen die Regionalliga Salzburg lahm

In der Regionalliga Salzburg wurden am Freitag fast alle Wochenendspiele abgesagt. "Die Gesundheit geht vor", sagt Grödig-Coach Pfeifenberger.

Bislang ist Salzburgs Regionalfußball recht gut durch die Coronakrise gekommen. Die positiven Tests in der Eishockey-Akademie von Red Bull ziehen nun aber weite Kreise, da viele Nachwuchskicker aus dem Salzburger Unterhaus mit Betroffenen in das Schulsport-Modell SSM gehen. Gleich drei Klassen der Salzburger Talentschmiede wurden wegen der Coronafälle in Quarantäne geschickt.

Anif verzichtet auf Absage

Am Freitag ging es dann Schlag auf Schlag. Ein Spiel nach dem anderen wurde in der Regionalliga Salzburg abgesagt. Lediglich das ...