Coronafälle legendie Regionalliga lahm

In der Regionalliga Salzburg wurden am Freitag fast alle Wochenendspiele abgesagt. "Die Gesundheit geht vor", sagt Grödig-Coach Pfeifenberger.

Bislang ist Salzburgs Regionalfußball recht gut durch die Coronakrise gekommen. Die positiven Tests in der Eishockey-Akademie von Red Bull ziehen nun aber weite Kreise, da viele Nachwuchskicker aus dem Salzburger Unterhaus mit Betroffenen in das Schulspoprt-Modell SSM gehen. Gleich drei Klassen des Schul-Sport-Modells wurden wegen der Coronafälle in Quarantäne geschickt.

Am Freitag ging es dann Schlag auf Schlag. Ein Spiel nach dem anderen wurde in der Regionalliga Salzburg abgesagt. Lediglich das Pongauer Derby zwischen Bischofshofen und St. Johann sowie das Match Seekirchen gegen Anif werden ausgetragen. Letzteres hätte zwar abgesagt werden können, da gleich vier Anifer Spieler von der Quarantäne-Welle betroffen sind, doch entschied sich der Verein gegen diese Möglichkeit. "Wir wollten unbedingt spielen und haben die Betroffenen einfach einstweilen aus dem Kader gestrichen", verrät Trainer Georg Hauthaler.

Liebend gerne wäre auch Grödig-Coach Heimo Pfeifenberger gegen Austria Salzburg angetreten. So hatte man sich eigens eine Ausnahmegenehmigung besorgt, um 1500 Zuschauer in Grödig begrüßen zu dürfen. Letztlich ging der ebenfalls vom SSM-Cluster betroffene Verein aber lieber auf Nummer sicher und strich schweren Herzens die Partie. "Die Gesundheit geht einfach vor", meinte auch Pfeifenberger und war letztlich mit der Entscheidung einverstanden.

Dass die Ausfälle vom Wochenende nur der Auftakt für einen Stopp der Liga sein könnten, befürchtet Kuchls Coach Mario Helmlinger. "Mir ist klar gewesen, dass es sehr schnell gehen kann, wenn die Schule losgeht", erzählt der Trainer, der drei aktuell Betroffene in seiner Kampfmannschaft hat. "Wir werden sehen, wie es weiter geht. Gut für uns ist, dass wir derzeit in der Tabelle vorne liegen, sollte die Meisterschaft nach neun Runden abgebrochen werden."

Weniger kritisch sieht Josef Penco die Situation. "Ich glaube, dass das jetzt ein Einzelfall und kein großes Problem ist", meint der SAK-Obmann, der selbst drei Betroffene in den eigenen Reihen hat. Selbst wenn die Liga eine längere Pause einlegen müsste, denkt er, dass es zumindest im Frühjahr wieder voll weitergehen könnte.

Damit ist das Pongauer Derby das Topspiel der Runde. Zum Saionauftakt setzte sich St. Johann gegen Bischofshofen mit 1:0 durch. Auf den Derbysieg gegen den Erzrivale ließen Benjamin Ajibade und Co. aber nur noch einen Sieg (5:2 gegen Grünau) folgen. Dass die Elf von Ernst Lottermoser am Samstag in Bischofshofen (650 Zuschauer sind erlaubt) unter Druck steht, weiß auch Patrick Reiter. "St. Johann muss punkten, um dran zu bleiben. Sie bleiben dennoch im Derby der Favorit. Aber wir haben auch eine sehr gute Mannschaft."