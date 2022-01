Coronafälle zwingen Clubs zu Spielabsagen

PSV-Damen gehen die Nachtragstermine aus. BBU bekommt mehr Zeit. Auch der TTC Kuchl ist betroffen.

Die Volleyballerinnen der PSVBG Salzburg können am Samstag in Eisenerz antreten. Das für Sonntag geplante Erstliga-Heimspiel gegen Sokol/Post Wien wurde wegen Coronafällen bei den Gästen abgesagt. "Die Liste der Nachtragsspiele wird leider immer länger und macht einen Abschluss des jetzt schon verlängerten Grunddurchgangs in meinen Augen unmöglich", sagt PSV-Trainer Ulrich Sernow.

Auch Salzburgs Basketballer sind betroffen: Das Duell der Zweitliga-Herren der BBU gegen Deutsch-Wagram kann wegen Coronafällen in den Reihen der Niederösterreicher nicht am Sonntag stattfinden. Die Liga hat reagiert: Der Grunddurchgang wird um zwei Wochen verlängert.

Der TTC Kuchl hätte am Samstag im unteren Play-off der 1. Tischtennis-Bundesliga Feldkirchen empfangen sollen. Wegen eines Coronafalls beim Gegner musste die Partie jedoch abgesagt werden. Als neuer Spieltermin wurde der 12. Februar festgelegt. Vor der Absage steht auch das Kuchler Auswärtsmatch am kommenden Samstag in Innsbruck.