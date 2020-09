Coronavirus: Red-Bull-Akademie in Liefering steht nach Infektionen still

Eine ganze Eishockey-Nachwuchs-Mannschaft hat sich offenbar bei einer Spielreise in Tschechien infiziert. Der sportliche Betrieb in der Red-Bull-Akademie in Salzburg-Liefering und der Schulbetrieb wurden vorerst eingestellt.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL Die Red-Bull-Akademie in Liefering.