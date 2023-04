Crnogorcevic-Brüder danken Hallein unrühmlichen Abschied mit Derbysieg gegen Golling

Dragisa Crnogorcevic wurde wie seine beiden Brüder kurz vor dem Derby informiert, dass sich im Sommer die Wege trennen. Gegen Golling führte das Trio ihren langjährigen Verein zu einem seltenen Prestigeerfolg.

Im unteren Play-off der Regionalliga Salzburg kann Hallein den Gollingern wohl nicht mehr gefährlich werden. Zu groß ist der Rückstand auf den Lokalrivalen. Am Transfermarkt haben die Halleiner dem Konkurrenten bereits wehgetan und fünf Kicker für die nächste Saison abgeworben . Am Samstag hat das Team von Chefcoach Eidke Wintersteller, der im Sommer den Ex-Gollingern Christoph Lessacher und Philip Buck weicht, nun auch die Negativserie in den Derbys gestoppt. 2:5, 0:5, 1:6 war Hallein zuletzt unterlegen. Seit dem letzten Sieg 2018 war in acht Duellen nur ein Punkt gelungen. Nun setzte sich das Gästeteam 2:1 durch.



Wintersteller adelt Crnogorcevic-Brüder

"Ein verdienter Sieg", sagt Wintersteller, der seinem Team ein Kompliment ausspricht. Obwohl der Abstieg besiegelt ist und viele Kicker ab Sommer nicht mehr in Hallein gefragt sind, gebe die Mannschaft alles. "Die Einstellung ist top", sagt der Coach. Drei Abwehrspieler hebt er hervor: Zeljko, Ljubisa und Dragisa Crnogorcevic seien am Vorabend des Derbys vom Vorstand informiert worden, dass sie in den Planungen keine Rolle mehr spielen. "Sie wurden lange hingehalten. Und dann spielen sie großartig, kämpfen um jeden Ball. Ich hoffe, sie finden einen super Verein."



Hallein nutzt zwei Standards zum Sieg

Der Kampf war in Golling im Vordergrund gestanden, was auch den witterungsbedingt schwierigen Platzverhältnissen geschuldet war. "Da kann man jetzt Kartoffeln einsetzen", betont Wintersteller. Ehe in der torlosen zweiten Halbzeit kaum noch gefährliche Abschlüsse zu notieren waren, hatte Hallein zwei Eckbälle zur Führung genutzt. Dragisa Crnogorcevic und Michael Neureiter trafen. Dazwischen glich Eric Mitterlechner per strittigem Elfmeter aus. "Beide Teams hatten ihre Chancen", sagt Wintersteller.