3D-Bogenschießen: Ingrid Ronacher ist zweifache Europameisterin

Herzschlagfinali bei der"World Archery 3D"-EM: Mit dem jeweils allerletzten Pfeil gewann die Viehhofnerin Gold in Einzel und Mixed-Team.

Ingrid Ronacher weiß mit Druck umzugehen. Als Weltmeisterin 2019 und WM-Dritte 2022 hat sie schon großartige Erfolge gefeiert - jeweils in der Compound-Klasse im 3D-Bogenschießen. Bei Europameisterschaften hatte sie allerdings eine satte Rechnung offen. 2021 in Maribor landete sie sowohl im Einzel als auch im Mixed-Team auf Rang vier.

Im Skiort San Sicario, unweit von Sestriere in Italien, gab es Ende September den nächsten Anlauf auf eine EM-Medaille. Und Ronacher macht keinen Hehl daraus, dass sie unbedingt gewinnen wollte. "Durch meine Erfolge in der Vergangenheit bin ich mittlerweile jemand, auf den in der Szene geachtet wird. Das macht mich aber nicht nervös. Ich habe den Wettkämpfen ins Auge geschaut und mein Programm unaufgeregt durchgezogen", schildert die 34-jährige Viehhofnerin.

Doch der Reihe nach. 23 Österreicherinnen und Österreicher hatten sich für die "World Archery 3D"-EM qualifiziert. Darunter neben Ronacher ein weiterer Schütze des BSV Glemmerhof: Hermann Berger aus Lofer.

Zuerst galt es zwei anstrengende Qualifikationsrunden zu bewältigen, in denen sich Ronacher mit 30 Punkten gegen ihre Gegnerinnen aus ganz Europa behaupten konnte. Durch das Wettkampfsystem war sie so schon für das Halbfinale fix gesetzt. Berger konnte sich für die Shoot-out-Runden, in denen um die restlichen zwei Halbfinal-Plätze gekämpft wurde, qualifizieren, schied dabei aber vorzeitig aus. Er belegte am Ende Gesamtrang 19 in der Klasse "Traditional Bow" der Herren.

Für Ronacher ging es zunächst mit ihrem burgenländischen Mixed-Team-Partner Nico Wiener in Medaillenentscheidung Nummer eins. Nach einem überzeugenden Halbfinale standen ihnen im Goldduell nur mehr die Italiener Irene Franchini und Jesse Sut im Weg. Ronacher war die letzte Schützin. Acht Punkte hätte sie zumindest für den Sieg gebraucht, einen "Zehner" hat sie gelandet. Da brachen vor lauter Freude Dämme.



Spannung pur auch im Einzel-Finale

Mit dementsprechend viel Selbstvertrauen im Gepäck ging die Glemmerhof-Schützin tags darauf wieder allein ans Werk. Das Halbfinale habe sie "stabil und selbstsicher heruntergeschossen". Im Finale bekam sie es neuerlich mit Irene Franchini zu tun. Dieser Zweikampf war wieder nichts für schwache Nerven. Mit 43 zu 43 (bei 44 möglichen Punkten) mussten die Damen ins Stechen - somit entschied ein Pfeil über den Europameistertitel. Jener von Ronacher landete näher am Zentrum und so wanderte der nächste EM-Titel auf das Konto der Viehhofnerin: "Einfach unglaublich. Es freut mich sehr, dass das alles so aufgegangen ist und in meiner Sammlung jetzt auch EM-Goldmedaillen Platz finden."