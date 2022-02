Damen-Skispringen: Kramer musste die "Alpenkrone" Križnar überlassen

Mit den Plätzen zwei und fünf in Hinzenbach baute Sara Marita Kramer aber ihre Führung im Gesamtweltcup deutlich aus.

Die "Österreichische Alpenkrone", ein mit 10.000 Euro dotiertes Skisprung-Triple, wurde zur Beute der Slowenin Nika Križnar. Mit einem überlegenen Tagessieg am Sonntag und Rang zwei am Samstag beim Damen-Weltcup in Hinzenbach gewann Križnar die goldene Krone 16,7 Punkte (rund 14 m) vor der favorisierten Salzburgerin Sara Marita Kramer, der Siegerin des ersten Alpenkrone-Springens im Dezember in Ramsau.

Bei ihrem Comeback nach ihrer Corona-Zwangspause steigerte sich Kramer im Laufe des Heimweltcup-Wochenendes kontinuierlich und sprang am Sonntag nach einem wahren ...