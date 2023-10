Daniel Huber fliegt wieder: Comeback nach zwei Operationen

Die Österreichischen Meisterschaften der Skispringer und nordischen Kombinierer am Donnerstag in Bischofshofen und am Sonntag in Hinzenbach stehen im Zeichen eines Comebacks: Der 30-jährige Seekirchner Daniel Huber bestreitet nach zwei Operationen (Knie 2022, Hüfte im März 2023) seinen ersten Wettkampf und gesellt sich damit zu einem prominenten Starterfeld mit ÖSV-Star Stefan Kraft an der Spitze. Bei den Frauen haben sich ebenfalls die Besten angekündigt - von Sara Marita Kramer über Eva Pinkelnig bis hin zu Chiara Kreuzer. Gespannt darf man auch auf die junge Salzburgerin Lisa Eder sein, die im vergangenen Winter nach einem Kreuzbandriss keinen einzigen Bewerbssprung absolvieren konnte. Die Kombinierer-Riege wird angeführt von Gesamtweltcupsieger Johannes Lamparter.

Zwischen den Titelkämpfen auf der Groß- und der Normalschanze steht am Freitag im Salzburger Europark die offizielle Saisoneröffnung von Ski Austria (ÖSV) auf dem Programm. Dabei präsentieren die Athletinnen und Athleten bei einer Modeschau die Bekleidungskollektion für die Saison 2023/24 und stehen außerdem für Autogrammwünsche bereit.



Österreichische Meisterschaften - Programm: Donnerstag in Bischofshofen: 10 km Massenstart-Rennen Nordische Kombination (11.30 Uhr), Springen Großschanze (14.15 Uhr). Sonntag in Hinzenbach: Springen Normalschanze (11 Uhr), 5 km Frauen (14 Uhr),

7,5 km Männer (14.30 Uhr).