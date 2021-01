Daniel Huber spürt Aufwind

Ein Sieg im Teambewerb von Zakopane und Rang vier mit zwei sehr stabilen Sprüngen im Einzel - das Weltcup-Wochenende am Fuße des polnischen Tatra-Gebirges hat sich für Skispringer Daniel Huber durchaus gelohnt. "Ich bin mit den Ergebnissen sehr glücklich, es waren konstante Sprünge auf einem hohen Level. So macht es definitiv Spaß", resümierte der 27-jährige Seekirchner nach seiner Rückkehr in den Springer-Stützpunkt nach Rif. Dass ihm am Sonntag im Einzelbewerb nur "Blech" hinter Sieger Marius Lindvik (NOR), Anže Lanišek (SLO) ...