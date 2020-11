Dank Punktlandung ins Finale

In letzter Sekunde ausgeglichen und dann im Fünfmeter-Schießen das Halbfinale gegen den Titelverteidiger WBC Tirol entschieden - Paris Lodron Salzburg ist im richtigen Moment in Topform.

Paris Lodron Salzburg steht im Finale der Wasserball-Bundesliga. Der fünffache österreichische Meister entschied das Halbfinale gegen Titelverteidiger WBC Tirol bereits im zweiten Duell am Samstag. Nach dem 17:14-Heimsieg am Freitagabend hätten es die Salzburger in Innsbruck aber kaum spannender machen können.

50 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit lagen die Gäste noch mit 10:12 zurück - ein Entscheidungsspiel in Tirol samt neuerlicher Anreise am Sonntag drohte. Doch Salzburgs mit acht Treffern herausragender Spielertrainer Szrgyán Zsivánovity rettete sein ...