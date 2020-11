Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez haben mit Siegen gegen die USA und Portugal die Pflicht erfüllt. Um erstmals ins Halbfinale einzuziehen, muss das Duo am Sonntag aber den Topfavoriten England bezwingen.

In der Salzburgarena spielen seit Freitag die besten Darts-Spieler der Welt um den Weltmeistertitel im Teambewerb der PDC. Und Gastgeber Österreich ist bei der zehnten Auflage des World Cup of Darts weiter voll im Rennen um die 70.000 Pfund, die sich das Siegerduo teilt.

Österreich steht nach zwei Siegen im Viertelfinale

Mensur "The Gentle" Suljovic, momentan 15. der Weltrangliste, und Rowby-John "Little John" Rodriguez (71.) haben sich nach dem 5:2-Auftaktsieg gegen die USA am Freitag auch tags darauf keine Blöße gegeben. Zwei Einzelsiege reichten den beiden Wienern, um mit 2:0 ins Viertelfinale einzuziehen. Suljovic besiegte Jose de Sousa mit 4:2 und Rodriguez verhinderte danach mit einem 4:1-Erfolg über Jose Marques ein Entscheidungsdoppel.

Topfavorit England ist die nächste Hürde

In der Runde der besten acht Teams wartet am Sonntag (ab 13 Uhr) nun allerdings der vierfache Team-Weltmeister England, der am Samstag Litauen souverän mit 2:0 schlug. Die Aufgabe könnte kaum schwieriger sein, denn das englische Duo bilden Michael "Bully Boy" Smith, Vizeweltmeister von 2019 und Nummer vier der Weltrangliste, und Rob "Voltage" Cross, Weltmeister von 2018 und derzeit Nummer fünf der Welt. Österreich steht zum fünften Mal im Viertelfinale. Der Einzug ins Semifinale wäre eine Premiere.