Das Kräftemessen in der Tennis-Bundesliga hat begonnen

Auf den Nennlisten von Radstadt, Anif und Zweitligist STC finden sich bekannte Namen.

Die Saison beginnt zwar erst im Mai, ein erstes Kräftemessen in der Tennis-Bundesliga erfolgt aber schon mit der mit Februar befristeten Abgabe der Spielerlisten. Darin zu finden ist bei allen drei Salzburger Vereinen in den zwei höchsten heimischen Spielklassen eine Mischung aus Toplegionären und heimischen Spitzenspielern. Die Ziele von Zweitligist STC sowie der Erstligisten Radstadt und Anif sind dennoch höchst unterschiedlich.

Die Pongauer um Lukas Neumayer wollen wie 2021 und 2022 wieder ins Finalturnier um den Meistertitel und haben sich dafür mit Österreichs Nummer sechs Maximilian Neuchrist verstärkt. Gelingt das, dann gibt es - im Gegensatz zum Vorjahr - 2023 wohl kein Salzburger Derby. Denn Anif ist in der anderen Gruppe und erhebt heuer mit einem kleineren Budget keinen Anspruch auf das Meister-Play-off. Der argentinische Top-100-Spieler Facundo Bagnis soll vereinzelt zum Einsatz kommen, dahinter wird heuer trotz neun gemeldeter Legionäre fast nur auf die Lokalmatadore um Jakob Aichhorn und Bernd Kößler gesetzt. Eine Liga darunter will Aufsteiger STC, mit Benedikt Emesz und Nicolas Reissig in seinen Reihen, den Durchmarsch so lange wie möglich im Visier behalten.