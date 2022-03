Das Nordische Skizentrum steht am Scheideweg

Historische Sporterfolge belegen die Notwendigkeit des neuen Nordischen Skizentrums in Saalfelden. Die Politik will am Freitag einen nächsten Versuch starten, die enorm gestiegenen Gesamtkosten von 5,5 Millionen Euro in den Griff zu bekommen.

SN/land salzburg/neumayr/hölzl Ende Juli 2021 wurde stolz der Spatenstich für das nordische Zentrum in Saalfelden gelegt. Am Freitag wollen Bund, Land und Gemeinde nach dem Baustopp Ende Februar die weitere Vorgehensweise vorlegen.