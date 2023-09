Das Pucher Kinder-Fußballcamp hat Tradition

Schon zum 17. Mal trafen sich im Pucher Waldstadion fußballverrückte Kinder zum Trainingscamp.

Bereits zum 17. Mal in Folge fand das vom FC Puch veranstaltete Kinder-Fußballcamp am Sportplatz in Puch statt. Neben dem Fußball-Training selbst, wartete auf die etwa 40 teilnehmenden Kinder ein abwechslungsreiches und actiongeladenes Programm. "Uns war wichtig, den Kindern auch was anderes neben Fußball zu bieten. Ich bin selbst Judoka, also habe ich Judo-Elemente gezeigt. Die Feuerwehr und die Bergrettung haben uns ebenfalls einen Besuch abgestattet", erzählt Koordinator Christian Heis. Die qualifizierten Trainer und Betreuer ermöglichten den Kids auch den Einblick in andere Ballsportarten wie Volleyball oder Handball. "Der Fokus lag am Fußball. Aber der Spaß stand im Vordergrund und da ist es eben wichtig, den Kindern andere Sportarten zu zeigen", sagt Heis. Den Abschluss dieser fünf Tage bildete ein Turnier, bei dem neben acht Kinderteams auch die Mütter und Väter jeweils eine Mannschaft stellten.