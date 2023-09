Das schulische Erfolgsmodell startete einst mit einer Idee von Visionären

Das Schulsportmodell, kurz SSM, vereint den Sport mit einer schulischen Ausbildung. Kommende Woche beginnt das neue Schuljahr. Karate-Weltmeisterin Alisa Buchinger blickt auf ihre Schulzeit zurück.

Alles begann im Jahr 1986 mit einer Handvoll Schülerinnen und Schülern. Roland Werthner, seines Zeichens erster Geschäftsführer des Schulsportmodells, hat sich zum Ziel gesetzt, sportlichen jungen Menschen eine zielgerechte Ausbildung zu ermöglichen, damit sie für das spätere berufliche Leben gewappnet sind. Was mit einer Vision, einer Handvoll Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an einem Standort begann, hat sich bis heute zu einem professionell aufgestellten Team aus Sportwissenschaftern, Pädagogen und Psychologen sowie Ärzten und Therapeuten entwickelt.

Alisa Buchinger verdankt dem SSM ihre erfolgreiche Karriere

Das SSM umfasst mittlerweile 420 Talente in 32 Sportarten an vier schulischen Standorten mit einem Hauptquartier im Olympiazentrum Rif bei Hallein. Eine der bekanntesten Absolventinnen ist Karate-Welt- und -Europameisterin Alisa Buchinger. Die Nonntalerin hat 2012 maturiert und blickt mit sehr positiven Erinnerungen an diese Zeit zurück. "Für mich war das SSM perfekt, weil ich dadurch viel Zeit fürs Training hatte. Zudem habe ich viele Sportlerinnen und Sportler aus anderen Bereichen kennengelernt, es war also auch aus menschlicher Sicht ideal. Ich denke nicht, dass ich ohne das SSM auch so erfolgreich gewesen wäre", sagt die 31-Jährige, die im vergangenen Jahr ihre Karatekarriere beendet hat.

Mittlerweile betreut Buchinger das Salzburger Karateteam und wird in absehbarer Zukunft die Leitung des österreichischen Nationalteams übernehmen.

Eine weitere bekannte Sportlerin, die in derselben Klasse wie Alisa Buchinger war, ist Laura Feiersinger. Die Tochter des ehemaligen Weltklasseverteidigers Wolfgang Feiersinger hat ebenfalls den Fußball zu ihrem Beruf gemacht - mit großem Erfolg. Die 30-Jährige absolvierte über 100 Länderspiele für Österreich und spielt derzeit bei AS Roma.

317 Medaillen bei Großveranstaltungen

Die Erfolge der Sportlerinnen und Sportler des SSM in den vergangenen 35 Jahren können sich sehen lassen. Die aktuelle Medaillenbilanz bei internationalen Großveranstaltungen (Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften) in allen Altersklassen liegt bei 317.

"Es ist auch sehr wichtig, dass wir unsere Sportlerinnen und Sportler nach der Zeit im Schulsportmodell begleiten. Der Aufwand ist groß, doch die vielen Erfolge geben uns recht", sagt der aktuelle SSM-Geschäftsführer Thomas Wörz.

Dabei spielt auch der Behindertensport eine wichtige Rolle. So hat unter anderem der Juniorenweltmeister im Rennrollstuhl, Ludwig Malter, von diesem Schulsystem profitiert. Zudem macht das SSM auch nicht vor weiteren Entwicklungen halt. So wurde während der Corona-Pandemie das gesamte Trainingsangebot binnen kürzester Zeit auf Online-Trainings umgestellt. "Das hat sehr gut funktioniert, alle haben mitgezogen, es gab keine Beschwerden. Im Grunde konnten wir in dieser schweren Zeit alle unsere Trainingsangebote fast uneingeschränkt weiter aufrechterhalten", erklärt der Geschäftsführer.

In Zukunft wollen die Verantwortlichen des Schulsportmodells noch mehr auf die individuellen Stärken der Sportlerinnen und Sportler eingehen und diese fördern, damit sie für Großveranstaltungen wie Weltmeisterschaften oder die Olympischen Spiele bestens vorbereitet sind.