Das Spiel des Lebens als Dokumentation

Über das Fußballspiel TSV St. Johann gegen SK Rapid Wien gibt es nun eine Dokumentation.

Groß war der Jubel bei den Spielern und Funktionären des TSV St. Johann, als in diesem Sommer im Cup der SK Rapid Wien als Gegner gezogen wurde. Die Mannschaft von Trainer Ernst Lottermoser musste in der ersten Runde auswärts in Hütteldorf antreten.

Am Sonntag, dem 30. August, ging es nach Wien. Das Spiel, das auch live im Fernsehen übertragen wurde, war eine eindeutige Angelegenheit für den österreichischen Rekordmeister. Rapid lag zur Pause mit 2:0 in Führung und gewann schlussendlich mit 5:0. "Wir haben uns dennoch super verkauft und stellenweise sehr gut dagegengehalten", so der Coach. Bei dieser Partie waren wegen der Corona-Bestimmungen nur 1250 Zuschauer anwesend. "Die haben dennoch eine tolle Stimmung gemacht", sagt Lottermoser.

Nun ist eine 25-minütige Dokumentation über dieses Match erschienen. Der ehemalige Torwart Silvio Zanchetta hat das Team vor und während dieser Partie begleitet und gefilmt. Er hat Interviews geführt und die Emotionen eingefangen. "Silvio ist auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob er eine Doku über diese Partie machen kann. Wir haben sofort zugesagt. Ich habe den Film bereits gesehen und er gefällt mir sehr gut", sagt Coach Ernst Lottermoser.

Produzent Silvio Zanchetta hat rund zwei Monate an diesem Projekt gearbeitet. "Ich war beim Training, während der Fahrt und beim Spiel dabei. Wir mussten alle einen Corona-Test einen Tag vor der Abfahrt machen. Zum Glück waren alle Tests negativ", sagt der 32-Jährige aus Oberalm. Ein Skript habe es nicht gegeben. "Ich habe gefilmt und die Interviews gemacht und danach alles zusammengestellt."

Sportlich läuft es für St. Johann durchwachsen. In den vergangenen sechs Runden gab es vier Unentschieden und jeweils eine Niederlage. "Wir zeigen oft guten Fußball, aber bisher fehlt uns in gewissen Partien auch ein wenig das Glück", sagt Coach Lottermoser. Der nächste Gegner der Pongauer ist an diesem Freitag auswärts das Team aus Grünau, das auf dem letzten Tabellenrang liegt.