Wann auch immer es wieder Laufbewerbe gibt: Manuel und Hans-Peter Innerhofer wollen bereit sein.

Wann wird es wieder Wettkämpfe für Läufer geben? Noch steht das in den Sternen, aber Manuel und Hans-Peter Innerhofer trainieren so eifrig, als ob es keine coronabedingte Zwangspause gäbe. Das große Ziel ist ein Halbmarathon-Start im Herbst. Wann und wo, ist unklar. Peter Bründl, Trainer der beiden, sagt: "Das Training ist nahtlos weitergegangen. Wir arbeiten so, als ob im Juli die ersten Wettkämpfe wären."

Bründl baut die Zwillinge vom LC Oberpinzgau langfristig für den Marathon auf. Die Halbdistanz ist nun ein erster konkreter Schritt in diese Richtung, verbunden mit verstärktem Krafttraining, wie Manuel schildert: "Ich mache mit der Langhantel mit 40 Kilogramm 100 Kniebeugen, und das mehrmals hintereinander." Er hofft, dass sich der Aufwand lohnt: "Im Herbst gibt es hoffentlich wieder Läufe. Es wäre schade, wenn das ganze Jahr ausfällt."

Immerhin musste der Bergspezialist bereits die Berglauf-EM in Portugal abschreiben, was ihn besonders schmerzt: "Da hätte ich mir einen Top-5-Platz ausgerechnet." Die Titelkämpfe wurden auf 2021 verschoben. Noch im Kalender steht hingegen die Berglauf-WM auf Lanzarote im heurigen November, bei der er und Hans-Peter starten wollen.

Gespannt ist der 25-Jährige aber auch, wie es im Halbmarathon läuft: "Vor zwei Jahren war ich in Graz ja schon Vize-Staatsmeister." Mit Gegenwind kam er auf 1:06:50 Stunden, bei besseren Bedingungen traut er sich auch 1:05 zu: "Damals habe ich ab der Halbzeit das Tempo der Afrikaner nicht mehr mitgehen können und musste elf Kilometer allein laufen."

Manuel Innerhofer hat während der Coronazeit die Berufsschule für Seilbahntechniker fast fertig absolviert: "Zum Großteil mussten wir auf Homeschooling umstellen" - so bekam auch er die Auswirkungen zu spüren. Was insofern nicht ungewohnt war, weil auch das Training großteils aus der Ferne gesteuert wird, wie Peter Bründl erklärt: "Eineinhalb bis zwei Stunden pro Tag telefoniere ich mit meinen Athleten." Zu denen auch Sarah Dreier gehört, die beim "Wings for Life World Run" Anfang Mai in ihrer Pinzgauer Heimat sogar einen einsamen Marathon in beachtlichen 3:07 Stunden lief.

Seine Nachwuchshoffnungen Ann-Kathrin Gruber, Alexander Hassler, David Rastl und Alexander Wergles versammelt Bründl schon wieder regelmäßig im Sportzentrum Rif. "Wenn man auf den Bahnen versetzt läuft, kann man die Abstandsvorschriften gut einhalten", sagt er. "Wir lassen uns jedenfalls vom Virus nicht in die Knie zwingen."