Das Warten von Thomas Geierspichler hat endlich ein Ende

Nach zwei Jahren ohne Wettkampf geht es für Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler ab sofort Schlag auf Schlag: Zunächst geht es um die Qualifikation für die Paralympics in Tokio, dann um EM-Medaillen.

Während der Profisport größtenteils seit vielen Monaten der Coronapandemie trotzt, geht für Thomas Geierspichler erst jetzt ein langes Warten zu Ende. Genau gesagt waren es zwei Jahre ohne einen Wettkampf für den Salzburger Rennrollstuhlfahrer. Dafür bringen die kommenden Wochen ebenso viele Rennen wie Spannung. Zunächst geht es um die Qualifikation für die Paralympics, dann um Edelmetall bei der EM.

Am Freitag startet Geierspichler in Nottwill über 1500 Meter in die traditionelle Schweizer Bahnserie. Und damit in "eine Saison ...