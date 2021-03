Das "Wunderkind" unter den Ski-Freestylern wird Österreicher

Matěj Švancer ist 17, (noch) Ski-Tscheche und spricht Salzburger Dialekt. In der Szene eilt ihm der Ruf als nächster Superstar schon voraus. Unterstrichen hat der Red-Bull-Athlet sein Potenzial jüngst mit Doppel-Gold bei der Junioren-WM, wo er als erster Freestyler überhaupt einen Vierfachsalto zeigte.

Er ist in Prag geboren und als Skifahrer in Salzburg aufgewachsen. Seit 2015 lebt die Familie von Matěj Švancer in Kaprun, um den Traum des seit Freitag 17-Jährigen, Skiprofi zu werden, zu verwirklichen. Als Salzburger Kader-Rennläufer entschied er sich mit 13 für Freestyle - und es scheint, als ist die große Karriere zwischen Rails und Kickern vorgezeichnet. "Mein Traum ist es, bei den X-Games am Start zu sein", sagt Švancer. Dass er dort nicht nur am Start, sondern auch erfolgreich ...