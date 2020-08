In der neuen Saison spielen der FC Liefering und das Youth-League-Team wieder in Grödig. Der Regionalligist freut sich über die Zusatzeinnahmen.

Nach einem Jahr in der Red-Bull-Arena in Wals-Siezenheim wird der Fußball-Zweitligist FC Liefering in der kommenden Saison wieder in das Grödiger Stadion zurückkehren. Das haben die Verantwortlichen von Red Bull Salzburg und Grödig am Dienstag bei einem Treffen mündlich vereinbart. ...