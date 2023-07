Debüt von UFC Croatia: Volksfeststimmung trotz knapper Niederlage

Nur wenige Monate nach der Gründung feierte der UFC Croatia am Sonntag sein Pflichtspieldebüt im Salzburger Fußball-Unterhaus. In der ersten Landescup-Runde war gegen den Landesligisten Anthering zwar Endstation, abseits des Platzes sorgten rund 250 Zuschauer aber für eine tolle Stimmung.

Erst im Februar hatten einige Fußballbegeisterte in der kroatischen Community in Salzburg die Idee, einen eigenen Fußballverein zu gründen. "Wir sind zusammengesessen und draufgekommen, dass wir viele Aktivitäten anbieten, nur Fußball nicht", erzählt Croatia-Obmann Bozo Tadic, der bereits beim ersten Infoabend die Begeisterung in seiner Community spürte: "Es waren über 100 Leute dabei, die ihre Hilfe angeboten haben. Der Rückhalt bei den Salzburger Kroaten ist sehr groß."

Rund 1000 Menschen beim Croatia Cup

Dass der Liganeuling das Potenzial zum Fanmagneten hat, war Anfang Juli bereits beim Croatia Cup zu sehen. Beim Hobbyturnier sorgten rund 1000 Zuschauer und Spieler für eine überragende Stimmung. So viele Fußballfans konnte der Stadtclub, der in der kommenden Saison in der 2. Klasse Nord B spielen wird, am Sonntag in der ersten Landescup-Runde zwar nicht begrüßen. Über 250 Zuschauer können sich aber auch sehen lassen. "Man muss bedenken, dass Urlaubszeit ist. Wenn die Meisterschaft losgeht, dann werden wir sicher noch mehr Begeisterte bei unseren Heimspielen haben", sagt Tadic, dessen Kader am Sonntag auch alles andere als vollzählig war. "Viele unserer Spieler sind auf Urlaub, wir haben mit einer gemischten Mannschaft aus Kampfmannschafts- und Reservekickern gespielt. Sie haben sich aber sehr gut verkauft."

Landesligist Anthering lange geärgert

Der Favorit Anthering (1. Landesliga) musste bis in die Schlussphase ums Weiterkommen zittern. Erst als Markus Luginger in der 83. Minute das 3:1 erzielte, konnten die Flachgauer, die kurz vor der Pause Marko Spasic wegen Torraubs verloren, aufatmen. Während Anthering in der zweiten Runde nun auf den Salzburg-Ligisten Puch trifft, liegt der Fokus bei Croatia auf dem Ligastart. "Wir wollen eine gute Rolle spielen. In der Favoritenrolle sehe ich Elsbethen, die Golling 1b und die SAK 1b." Los geht es für den Neuling am 5. August mit dem Auswärtsspiel gegen die Siezenheim 1b.