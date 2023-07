Debüt von Zlatko Junuzovic endet mit Niederlage - Ex-Goalie kickt den SAK aus dem Landescup

Rund zwei Wochen nach seiner Unterschrift beim Salzburg-Ligisten SAK feierte der Ex-Bullen-Star Zlatko Junuzovic am Freitag sein Debüt. Bei der überraschenden 1:2-Niederlage in der ersten Landescup-Runde in Plainfeld stand der 35-Jährige 90 Minuten am Feld und wurde danach sogar von den gegnerischen Fans gefeiert.

Nach seinem Urlaub stieg Zlatko Junuzovic, der in Zukunft für den SAK auflaufen wird, unter der Woche ins Training. Nach zwei Einheiten stand am Freitag die erste Bewährungsprobe auf dem Programm. Der SAK war beim Landesligisten Plainfeld zu Gast und ging als Favorit in die Partie. "Nach einer starken Anfangsphase haben wir uns auf dem kleinen Platz sehr schwer getan", erklärt SAK-Vorstandsmitglied Walter Larionows, dessen neuer Star zwar seine Klasse immer wieder aufblitzen ließ, aber gegen die Plainfelder auch seine Probleme hatte. "Zlatko hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Er hatte wenig Raum zur Entfaltung, aber trotzdem einige gefährliche Szenen vorbereitet", sagt Larionows.

Ex-Goalie schießt Plainfeld in Führung

Für das erste Highlight sorgte in der 36. Minute ausgerechnet ein ehemaliger SAK-Spieler. Nino Lesjak, der im Sommer vom Tor aufs Feld wechselte, zimmert den Ball nach einer kurz abgespielten Ecke genau ins kurze Eck - 1:0. Im zweiten Durchgang sahen die rund 200 Zuschauer weiterhin eine rassige Partie, in der 80. Minute konnte SAK-Neuzugang Elias Berbalk den Ausgleich erzielen. Zum Weiterkommen reichte es für den Favoriten aber trotzdem nicht. Plainfeld-Torjäger Raphael Haas stellte nur zwei Minuten nach dem Gegentreffer den 2:1-Endstand her. "Für uns sensationell. Unsere Burschen haben ein sehr starkes Spiel gezeigt und die Sensation möglich gemacht", freut Plainfelds Sportlicher Leiter Lukas Kuon, der in seiner aktiven Karriere viele Jahre für den SAK kickte.

Plainfeld-Fans bejubeln Junuzovic

Trotz Niederlage hatte Junuzovic nach dem Schlusspfiff noch schöne Momente. Die Plainfelder Zuschauer verabschiedeten den Ex-Profi mit Applaus in die Kabine. "Ein exzellenter Fußballer. Jeder Pass kommt an, er wird aber noch Zeit brauchen, um sich an seine neue Mannschaft zu gewöhnen. In der Salzburger Liga wird er eine herausragende Rolle spielen", betont Kuon, dessen Mannschaft in der zweiten Cuprunde nun auf den Erzrivalen Thalgau trifft.