Den Besten auf der Spur? Breites Bürmoos zeigt in der Salzburger Liga auf

Nach dem Sieg in Henndorf hat Bürmoos wieder die Nase vorn - in einer eigenen Liga. Die Elf von Trainer Daniel Buhacek ist als Tabellensechster der beste Verein unter jenen, die in der Vorsaison nicht in der Regionalliga spielten. "Die Ex-Regionalligisten sind über eine gesamte Saison nur schwer zu schlagen. Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz", sagt Buhacek.

Bürmoos steckt Ausfälle weg

Seine Mannschaft ließ trotz hochkarätiger Ausfälle - unter anderem Lazar Ugrinovic, Michael und Mario Switil oder Manfred Pabinger fehlten - auch beim starken Aufsteiger Henndorf nichts anbrennen. "Verletzungen sind eine Chance für andere. Und diese nutzen sie auch. Gerade die jungen Spieler zeigen, dass sie auf hohem Niveau spielen können. Die Breite ist daher unsere große Stärke. Wir hatten im Herbst noch keine wirklich schlechte Phase", betont der 27-jährige Chefcoach, dessen Plan beim 3:1-Sieg voll aufging.