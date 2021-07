Der ATP-Challenger in Anif bot großes Tennis vor kargen Rängen

In Anif blickt man auf eine gelungene Premier zurück - und schon auf 2022.

Eine Woche Weltklassetennis in Anif ist Geschichte. Die Premiere des ATP-Challengers ist gelungen. "Wir dürfen insgesamt zufrieden sein, wie alles gelaufen ist", resümiert das Turnierchef-Duo Gerald Mandl und Günter Schwarzl. Was war gut? Was muss besser werden?

Sportliches Niveau: Es war, beginnend mit der Qualifikation, vom ersten Match an und wie erwartet Tennis auf ATP-Tour- Niveau. Es waren viele verschiedene Spielertypen dabei, von denen sich schließlich die südamerikanischen Sandplatzspezialisten durchgesetzt haben. So standen sich im argentinischen Endspiel mit ...