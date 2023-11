Der EK Zell setzt sich nach Torflut durch

Dank Fredrik Widen, der zwei Tore erzielt und drei Assists gegeben hat, gewinnen die Pinzgauer das Schlagerspiel 6:5 in Sterzing.

Das war ein starkes Zeichen: Der EK Zell am See gewann Donnerstag ein recht emotionsreiches Schlagerspiel in Sterzing mit 6:5 (2:2, 4:2, 0:1). Die Pinzgauer kamen gegen den direkten Verfolger nur schwer ins Spiel und lagen schnell 0:2 zurück, konnten aber noch im ersten Drittel durch Fredrik Widen (14.) und Christian Jennes (20.) ausgleichen. Auch im Mitteldrittel starteten die Gastgeber besser ins Spiel und legten neuerlich zwei Tore vor. Doch dann kam die beste Phase der Zeller, die mit vier Toren innerhalb von sechs Minuten das Spiel komplett gedreht und aus einem 2:4 ein 6:4 gemacht haben.

Vor allem gegen den entfesselten Verteidiger Fredrik Widen fanden die Broncos kein Rezept, der Schwede erzielte in der Partie zwei Tore und verbuchte gleich drei Assists, war also an fünf der sechs Zeller Toren beteiligt. Den Gastgebern gelang im Finish nur noch der Anschlusstreffer, zu mehr reichte es nicht mehr.

"Wir haben uns am Anfang etwas schwer getan, konnten uns aber zwei Mal zurückkämpfen. Gerade im Powerplay waren wir sehr stark und auf der Leistung können wir aufbauen", meinte Alexander Lahoda, der selbst den Treffer zum 6:4 beigesteuert hat.

Nach dem Topspiel wartet auf die Zeller am heutigen Samstag (19.30) eine von der Papierform her deutlich leichtere Aufgabe: Das KAC Farmteam gastiert in der Bergstadt und die jungen Rotjacken haben die letzten neun Spiele in Serie verloren - auch weil sie immer wieder Spieler für die Kampfmannschaft abgeben mussten. Drei Punkte gegen das Schlusslicht sollten Pflicht sein. Die Red Bull Juniors gastieren erst am Sonntag in Lustenau (17.30) und empfangen Dienstag im Volksgarten das KAC Farmteam.

Am Samstag, 25. November, kommt es dann zum Derby-Rückspiel im Volksgarten, die erste Partie gewannen die Zeller erst in der Overtime 4:3.