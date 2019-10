Der Fall Liensberger eskaliert jetzt vollends

Der Fall Katharina Liensberger hat am gestrigen Mittwoch eine neue Eskalationsstufe erreicht: Die ÖSV-Läuferin ließ es eine letzte Frist mit dem Austria Ski Pool Mittwoch Mittag unbeantwortet verstreichen. Damit wird Liensberger mangels Material beim Weltcup-Auftakt in Sölden am kommenden Samstag definitiv nicht starten.

SN/gepa Völlig verpokert hat sich Katharina Liensberger.