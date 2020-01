Der Klassiker wird 20: Gastein feiert Jubiläum

Claudia Riegler und Andreas Prommegger fiebern Heimrennen entgegen. Für "Mr. Snowboard", OK-Chef Franz Weiss, wird das Jubiläum ein Abschied.

OK-Chef Franz Weiss erinnert sich an den 31. Jänner 2001. "Wir wollten mit Gastein als Austragungsort wieder auf die internationale Bühne, sind als Ersatzort eingesprungen. Innerhalb von drei Wochen haben wir ein Rennen auf die Beine gestellt." Nun, am Dienstag und Mittwoch, gastiert der Snowboardweltcup zum 20. Mal in Folge auf der Bucheben und ist damit der Klassiker schlechthin unter den Parallelevents.

Damals wie heute dabei: Andreas Prommegger und Claudia Riegler, die nicht erst seit ihrem Sieg im Vorjahr, als sie als älteste Weltcupsiegerin in die Snowboard-Geschichtsbücher fuhr, eine spezielle Beziehung zu Gastein hat. "Einer der emotionalsten Momente meiner Karriere, denn Gastein ist meine große Liebe im Weltcup", sagt die 46-Jährige aus Flachau. Prommegger ergänzt: "Gastein ist nicht nur für uns Österreicher, sondern für alle Fahrer jedes Jahr ein Highlight." Dass die Generalprobe in Scuol (Schweiz) am Samstag für beide im Achtelfinale endete, tut der Vorfreude auf den Saisonhöhepunkt keinen Abbruch.

So groß die Vorfreude auf das Jubiläum ist, so groß ist auch die Wehmut bei Weiss, der mit diesem Jahr seinen Rückzug ankündigt. "Es waren 20 sehr, sehr, sehr intensive und nette Jahre. Der Weltcup ist mein Baby. Jetzt ist das Baby groß und es soll ein anderer übernehmen. Ich wünsche mir als Abschiedsgeschenk, dass es weitergeht." Weiss, in der Szene dank seinem Engagement "Mr. Snowboard" genannt, durfte bereits am Sonntag zahlreiche Wegbegleiter bei der großen Jubiläumsfeier im Festzelt am Fuße des Stubnerkogels begrüßen. Feiern will auch das ÖSV-Team und damit die eindrucksvolle Erfolgsserie in Gastein fortsetzen.